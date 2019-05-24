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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Sağanak yağış Anadolu yakasında da etkili oldu Video

Sağanak yağış Anadolu yakasında da etkili oldu Video

Şimşek çakması

Sağanak Yağış Dolu Yağışı 

-Yağmurlu hava
-Yağmurda akan trafik
-Tuzla dolu yağışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün önceden uyardı sağanak yağış saat 06.00 itibariyle başladı.
İstanbul'un genelinde hakim olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir saat sağanak şekilde devam eden yağış bazı bölgelerde şiddetini azaltarak devam ediyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yağış gün boyunca İstanbul'un genelinde devam edecek. Öte yandan İstanbul, Anadolu yakasının bazı kesimlerinde dolu yağışı etkisini gösterdi.
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