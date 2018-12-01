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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sağanak yağış altında Hamsi Festivali...4. Hamsi Festivali'nde 2 buçuk ton hamsi tüketildi Haberi

Sağanak yağış altında Hamsi Festivali...4. Hamsi Festivali'nde 2 buçuk ton hamsi tüketildi Haberi

Izgaralardan detay

Yarış Atmosfer Festival Yağan 

-Hamsi pişerken görüntüler
-Vatandaş Röp.
-Hamsi ekmek yiyenlerden detay
-Hamsi yeme yarışmasından detay
-Belediye Başkanı Röp.

( RİZE ) RİZE

- Rize'de 4 yıldır geleneksel olarak düzenlenen ‘Hamsi Festivali’nin’ 4.'sü bu yıl yağmur altında gerçekleşti. Rize'de düzenlenen 4. Hamsi Festivali'ne yağan yağmura rağmen binlerce vatandaş katıldı.
Sabahın erken saatlerinde kurulan mangallar yakılarak hamsi pişirmeye hazırlandı. Önceden temizlenerek hazırlanmış 2 buçuk ton hamsi festival alanına getirildi ve ızgaralara dizilmeye başlandı. Pişen hamsiler bir tepside toplanarak ekmeklerin arasına konuldu ve vatandaşlara ikram edildi. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara yağmur da engel olamadı. Festival kapsamında ayrıca hamsi yeme yarışması da düzenlendi.
Yarışmaya katılanlar sahneye çıkarak ellerindeki ekmek arası hamsileri bitirmek için birbirleriyle yarıştı. Düzenledikleri Hamsi Festivali’nin yağmura rastlamasının Rize’de yaşayanlar için bir engel teşkil etmediğini dile getiren Prof. Dr. Reşat Kasap "4.'sünü düzenlediğimiz Hamsi Festivali yağmura denk geldi. Tabii hamsi yağmursuz olmaz, Rize’de yağmursuz olmaz. Rize’nin geleneksel havası bu. 2 buçuk ton hamsi temizlendi. Çok güzel bir atmosfer olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Düzenlenen etkinlik çerçevesinde yerel sanatçıların sahne almasıyla uzun horon halkaları oluşturuldu. Festival Rize’nin sanatçısı olan Cimilli İbo konseriyle son buldu.
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