Sağanak yağış 10 dakikada iş yerlerini sular altında bıraktı

-Vatandaşın iş yerinin sular altında kalması

-Vatandaşın konuşması

-Sular altında kalan sanayiden detaylar



( KARS -ÖZEL) KARS



- Kars’ta sağanak yağış hayatı felç etti. Yaklaşık 10 dakika yağan yağmur, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan iş yerlerini sular atında bıraktı. Kars’ta son günlerde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sağanak yağışın etkili olduğu kentte sanayi bölgesinde bulunan iş yerlerinin içerisine su doldu. Caddelerin göle döndüğü bölgede vatandaşlar kendi imkanlarıyla iş yerlerine dolan suyu boşalttı. Her yağmur yağdığında iş yerlerine su dolduğunu ifade eden iş yeri sahipleri, “10 dakika yağmur yağdı, sanayi komple göl oldu. Dükkanım su içerisinde kaldı. Malzemelerimiz hep suyun içerisinde, bu dükkanın haline bakın, böyle bir rezalet olur mu? Su kanalları kapalı, sular iş yerlerimize doluyor” diye şikayette bulundular. OSB’de kanalizasyon şebekelerinin tıkanırken, vatandaşlar iş makineleriyle iş yerlerine gelen suyun yönünü değiştirdi. Sanayi bölgesinde bulunan araçların tamamı sular içerisinde kaldı. İş yeri sahipleri, sanayi sitesine yetkililerin duyarsız kaldığını ve her yağmur yağdığında sorun yaşadıklarını, yetkililerden sorunlarına çözüm bulmalarını istediler. Öte yandan Kars’ta 10 dakika yağan yağmur, hayatı durma noktasına getirdi. Yağmur özellikle OSB bölgesini vurdu. Yağışlı havanın aralıklarla devam edeceği bildirildi.



