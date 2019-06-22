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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sağanak ve sel - KAYSERİ

Sağanak ve sel - KAYSERİ

- Yahyalı ilçesinde su baskını yaşanan evlerden görüntüler - Su baskını yaşanan yollarda seyir halindeki araçlardan görüntüler - Su altına kalan 5 Temmuz Meydanı ve Mehmet Türkmenoğlu Caddesi - Sele kapılarak giden eşyalar Kayseri 'de sağanak ve selKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Yahyalı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, sele neden oldu.Sağanak nedeniyle dere yataklarının taşması sonucu 15 Temmuz Meydanı ve Mehmet Türkmenoğlu Caddesi sular altına kaldı.Bazı evlere ve bahçe duvarlarına zarar veren sel sularına, Yahyalı Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle müdahale edildi.Sağanak sonrasında ilçedeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.

Su Baskını Elektrik Kesintisi 

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