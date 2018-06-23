Sağanak ve sel hasara yol açtı - BİLECİK

- Sağanak ve sel hasara yol açtı - Selden görüntüler - Köy meydanından görüntüler - Yetkililerin geçmiş olsun ziyareti - Köy muhtarı Necmettin Kayacık'ın konuşması - Temizlik çalışmalarıSağanak ve sel hasara yol açtı - Bilecik 'in Pazaryeri ilçesinde, etkili olan sağanak ve ardından oluşan sel nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştuBİLECİK (AA) - Bilecik 'in Pazaryeri ilçesinde etkili olan sağanak ve ardından oluşan sel, hasara yol açtı.İlçenin Karaköy köyünde etkili olan sağanağın ardından sel meydana geldi.Köyden geçen dereler yağışın etkisiyle taşarken, sel suları birçok araçta ciddi hasar oluşturdu.Can kaybının yaşanmadığı köyde iş makineleriyle temizleme çalışmaları başlatıldı.AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır ve Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı köye gelerek incelemelerde bulundu.