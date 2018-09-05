Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sağanak ve kuvvetli rüzgar - KASTAMONU

Sağanak ve kuvvetli rüzgar - KASTAMONU

- Araçlardan detay - Vatandaşlar tarafından ağaçların kaldırılması - Vatandaşlardan Mehmet Haliloğlu'nun konuşması - Yağmurdan detay Kastamonu 'da sağanak ve kuvvetli rüzgar - Kuvvetli rüzgar nedeniyle Kastamonu - Daday karayolunda ağaçlar yola devrildiKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.Kentte etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Kastamonu - Daday karayolunda ağaçlar yola devrildi.Ulaşımın tek yönlü kontrollü olarak sağlandığı yolda karayolları ekipleri ile vatandaşlar, ağaçları iş makineleri yardımıyla yoldan kaldırdı.Vatandaşlardan Mehmet Haliloğlu, sağanak yağışla birlikte kuvvetli rüzgarın etkili olduğunu belirtti.
Rüzgar nedeniyle ağaçların yıkıldığını ifade eden Haliloğlu, "Rüzgar aniden etkili oldu. Ağaçlar yollara yıkıldı. Evimizde zarar yok. Herhangi bir can ya da mal kaybımız yok." diye konuştu.

Karayolları Sağanak Yağış Trol 

İlgili Foto Galeriler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Tuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale GetirildiTuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Polisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale GetirildiPolisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale Getirildi
Kediciklerin Odası İlk Kez GörüntülendiKediciklerin Odası İlk Kez Görüntülendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı