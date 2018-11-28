Sağanak ve Fırtına - TEKİRDAĞ

: - Tarihi Güzelce Hasanbey Cami'sinden detay - Minarenin şerefesinden detay Tekirdağ 'da sağanak ve fırtına - Hayrabolu ilçesinde yağış ve fırtına nedeniyle tarihi Güzelce Hasanbey Camisi'nin şerefesinden kopan parçalar yola düştüTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Hayrabolu ilçesinde, sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle tarihi Güzelce Hasanbey Camisi'nin şerefesi zarar gördü.Alınan bilgiye göre, ilçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle 1499 yılında yapılan Güzelce Hasanbey Camisi'nin şerefesindeki bazı parçalar koparak yola düştü.Hayrabolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cami çevresinde güvenlik önlemi aldı.