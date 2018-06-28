Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sağanak ve dolu yağışı - İSTANBUL Video

Sağanak ve dolu yağışı - İSTANBUL Video

- Kentin üzerindeki gök gürültüsü - Şiddetli yağışın altında akan trafik - Yollarda oluşan su birikintileriİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Alınan bilgiye göre, başta Esenler, Eyüp, Güngören, Ümraniye, Kartal, Maltepe, Silivri, Beykoz, Tuzla, Sultangazi, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy ve Silivri olmak üzere yağış İstanbul genelinde etkisini sürdürüyor.Şiddetli yağmur, yerini zaman zaman dolu yağışına bırakıyor.Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde sürücüler araçlarını yol kenarına çekip yağışın dinmesini bekledi.Vatandaşlar iş yerlerine ve evlerine su girmesini önlemek için kum torbalarıyla önlem almaya çalıştı.Bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastığı, tahliye için itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kırköy Bild Dolu Yağışı Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı