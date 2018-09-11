Sağanak ve dolu yağışı - ARDAHAN

- Sağanaktan detay - Yağmurdan etkilenen vatandaşlardan görüntüler - Cadde ve sokaklardaki su taşkınlarından görüntüler Ardahan 'da sağanak ve dolu yağışıARDAHAN (AA) - Ardahan 'da etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.Akşama doğru kent merkezinde aniden bastıran sağanak, şiddetini attırdı. Şiddetli sağanak karşısında hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binalara sığındı.Kısa süreli yağan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana geldi.Taşkınlardan dolayı vatandaşlar zor anlar yaşarken, sağanak trafikte aksamalara neden oldu.Çıldır ilçesinde ise sağanak sonrası dolu yağışı etkili oldu.