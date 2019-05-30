Sağanak ve dolu etkili oldu - SİVAS

- Sağanak görüntüsü - Yollarda oluşan su birikintisi Sivas 'ta sağanak ve dolu etkili olduSİVAS (AA) - Sivas 'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.Akşam saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli yağış, bir süre dolu şeklinde devam etti.Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.Kent merkezindeki yağışlar etkisini sürdürüyor.
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