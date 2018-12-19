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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sağanak taşkına neden oldu - KİLİS

Sağanak taşkına neden oldu - KİLİS

- Sel sularının taşması - Su baskını olan evlerden detay görüntüler - İş makinelerinin çalışmasından detaylar - Köy Muhtarı Süleyman Güngördü'nün konuşmasıKİLİS (AA) - Kilis 'te etkili olan sağanak, merkeze bağlı Çalkaya köyünde taşkına yol açtı.Sabah etkili olmaya başlayan ve gün boyu devam eden sağanak nedeniyle köy yolları su altında kaldı.Bu sırada taşan dereler nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Bazı ahırların da zarar gördüğü köyde AFAD, 112 Acil Servis, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri önlem aldı. İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleriyle dere yataklarının açılması için çalışma başlattı.Köy muhtarı Süleyman Güngördü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aniden bastıran yağış nedeniyle meydana gelen taşkında köy yollarının ve 3 evin zarar gördüğünü söyledi.

Güngördü, "Yetkililerimize ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir telefonumuzla yanımızda oldular, iş makineleri, sağlık ekipleri, AFAD ve jandarma köye gelerek gerekli önlemleri aldılar." dedi.
Köy sakinlerinden Mustafa Can da evine dolan suyu boşaltmak için uğraştıklarını söyledi.

Jandarma Muhabir Köy Yolları Sağlık Ekipleri 

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