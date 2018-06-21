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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sağanak taşkına neden oldu - ERZURUM

Sağanak taşkına neden oldu - ERZURUM

- Yazılıtaş Mahallesindeki taşkından görüntüler Erzurum 'da sağanak taşkına neden oldu - Horasan ilçesindeki sağanak sebebiyle Yazılıtaş ve Aktaş Mahallelerinde bazı ev ve ahırları su bastıERZURUM (AA) - Erzurum 'un Horasan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı.İlçe merkezine bağlı Yazılıtaş ve Aktaş Mahallelerinde etkili olan sağanak, bazı derelerde taşkına neden oldu.Sel sularının mahalleye girmesiyle birçok ev ve ahır sular altında kaldı.Taşkının hasara yol açtığı bölgede Horasan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri su tahliye çalışması yaptı.

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