Sağanak nedeniyle tarım arazileri zarar gördü (2) - BOLU
- Seben Kaymakamı İdil Özdemir'in açıklaması - DetaylarBOLU (AA) - Bolu 'nun Seben ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel ile sağanağın ardından köylerdeki evlerin giriş katlarını su bastı, sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi.Alınan bilgiye göre, ilçede öğleden sonra başlayan ve yarım saat aralıksız devam eden sağanak ile dolu yağışı nedeniyle sel meydana geldi.İlçeye bağlı Gökhaliller köyü yolu üzerinde bulunan çok sayıda evin giriş ve bodrum katlarını su basarken, Hoçaş, ve Susuz Köyü'nün Çatak Mahallesinde ise yollar ve tarım arazileri taşkınlardan zarar gördü.Seben Kaymakamı İdil Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkili olan sağanak ve dolunun en fazla Susuz Köyü Çatak mahallesini etkilediğini ifade ederek, "İlk belirlemelere göre, 15 vatandaşımızın 150 dönüm meyve ve sebze bahçesi, 600 dönüm hububat tarlası zarar görmüştür. Bunun yanında 5 adet su motoru, 2 adet gübre tankı, 5 adet sulama kuyusu, 100 adet su borusu da hasar görmüştür. Gerekli incelemeler yapılmış olup vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecektir." şeklinde konuştu. Özdemir, bölgede hasar tespit çalışmalarının başladığını da belirterek, vatandaşların mağduriyetlerinin en kısa sürede giderileceğini söyledi.
Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın ardından ilçede sel meydana geldiğini bildirdi.Sel suları nedeniyle birçok köyün zarar gördüğünü anlatan Özbağ, "Allah'a şükür can kaybımız yok. Köylülerimizin yaralarını sarmak ve hasar tespiti için ekiplerimiz zaman geçirmeden çalışmalara başladı. " diye konuştu. Özbağ, sel suları nedeniyle tarım arazilerinin de sular altında kaldığını aktararak, selin sürüklediği kaya, taş ve çamurların ekipler tarafından temizlendiğini kaydetti. Susuz Köyüne bağlı Çatak Mahallesi'nde tarım ile uğraşan Mehmet Göney ise, yağmurun aniden başladığını ifade ederek, "Zaten sarsıcı bir yağmur geldi ve dolu başladı. Dolu 1 saat şiddetli bir şekilde devam etti. Hiç ömrümüzde görmediğimiz bir dolu yağdı. Bu normal bir dolu değil." dedi. Dolu yağışı nedeniyle meyve ağaçları ile sebze bahçelerinin zarar gördüğünü de dile getiren Göney, "Şu anda ağaçlarda yaprak kalmadı. Meyve kalmadı. Herşeyi şu anda bitirdi. Benim örtü altı domatesim vardı. Şu an renklenmeye başlamıştı tamamen gitti. Diğer sebze ve meyvelerim de bitti. Su pompalarım vardı onlar da su içinde kaldı. Yaklaşık 20 dönümden fazla arazi hasar gördü. Maddi zararı ölçemeyiz. Ama en az 50 bin lira zararımız var." ifadesini kullandı.