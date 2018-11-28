Sağanak nedeniyle servis minibüsü yan yattı - EDİRNE Video
- Sağanak nedeniyle yan yatan servis midibüsü - Servis midibüsü içindeki yolcuların kurtarılması Edirne 'de sağanak yolları kapattı - Edirne 'de sağanak sularının yol üstünden akması nedeniyle pek çok kara yolu ulaşıma kapatıldı - İki servis minibüsünün kısmen yan yatması sonucu kurtarma çalışması yürütülüyorEDİRNE (AA) - Edirne 'de sağanak sularının yol üstünden akması nedeniyle pek çok kara yolu ulaşıma kapatıldı.Dün akşam başlayan sağanak kesintisiz yağmaya devam ediyor.Pek çok bodrum katı ev ve iş yerini su bastı.Şehir içindeki pek çok yolun yanı sıra Havsa - Edirne ve Kırklareli - Edirne kara yolu trafiğe kapatıldı.Kente İstanbul yönünden girişin yapıldığı Atatürk Caddesi'nin bazı bölümlerinden suların şiddetli akması nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.Bu bölümlerde biri fabrika biri öğretmen iki servis minibüsü kısmen yan yattı. Öğretmenler kendi imkanlarıyla minibüsten çıkarken, fabrika işçilerini ise itfaiye kurtarıyor.