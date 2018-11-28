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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sağanak nedeniyle kazan daireleri ve zemin katlar su altında kaldı - EDİRNE

Sağanak nedeniyle kazan daireleri ve zemin katlar su altında kaldı - EDİRNE

- Su basan iş yerlerinden detaylar - RöportajlarEDİRNE (AA) - Edirne 'de su baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, iş makineleriyle kurtarıldı.Dün geceden bu yana devam eden yağmur nedeniyle Edirne 'deki bir çok evi ve iş yerini su bastı. Apartmanların bodrum katları suyla doldu, iş yeri sahipleri de dükkanlarına dolan suyu pompa ve fırçalarla çıkarmaya çalıştı.Kocasinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki bir özel hastanenin acil giriş katını da su bastı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleriyle kurtarılırken, evlerinden çıkarılamayan vatandaşlara balkonlarından erzak temin edildi.Arkadaşlarına erzak götüren Mert İduğ, kentte afet yaşandığını söyledi.

Yağmurdan dolayı arkadaşlarının evinin girişini su basması nedeniyle evlerinden çıkamadığını belirten İduğ, mahsur kalan vatandaşlara da yardım ettiklerini kaydetti.
İş yerini su basan Harun Kıyıcı da sağanak yağışın dün akşamdan bu yana devam ettiğini belirterek, "Dükkanımın bulunduğu pasajdaki bütün iş yerlerini su bastı. Su basıncı nedeniyle camlar patladı. Bütün iş yerleri olduğu gibi su altında." dedi.

Hastane Sağanak Yağış 

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