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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sağanak nedeniyle karayoluna düşen kayalar - MUĞLA

Sağanak nedeniyle karayoluna düşen kayalar - MUĞLA

- Göcek Tüneli üstündeki eski karayoluna düşen kayalardan detaylar - Trafik polislerinin trafiği tek şeritten sağlanması - Akaryakıt istasyonlarına sığınan araçlarMUĞLA (AA) - Muğla 'da etkili sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi.Göcek Mahallesi'nde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Göcek Tüneli üstündeki eski karayoluna düşen kayalar nedeniyle farklı noktalarda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.Öte yandan, yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı sırasında birçok sürücü araçlarıyla akaryakıt istasyonlarına sığındı.Kentteki yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Polis Karya Dolu Yağışı Trol 

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