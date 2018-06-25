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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı - ÇANKIRI

Sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı - ÇANKIRI

- Yollardaki su birikintilerinden görüntüler - Araçların su birikintilerin zorlukla geçmesi - Vatandaşları ev ve iş yerlerinden su tahliye detayları - Mahalle sakinlerinden Seyit Çağalar'ın konuşması - Suyun içinde kalan sokak köpeklerinden detaylar - Binaların alt katlarında oluşan su birikintileri Çankırı 'da sağanak - Yağışın etkili olduğu bölgelerde çok sayıda ev ve iş yerini su bastıÇANKIRI (AA) - Çankırı 'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık bir saat süren sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Etkisini artıran yağışla yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler güçlük yaşadı.AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmek için yoğun çaba gösterdi.Buğday Pazarı Mahallesi sakinlerinden Seyit Çağalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, apartmanlarını su bastığını söyledi.

Yağışın yoğun olduğu dönemlerde bölgenin sürekli su altında kaldığını belirten Çağalar, "Yaklaşık bir saat yağmur yağdı ve her yeri su bastı. Apartmanımızın bodrum katı su doldu, kanalizasyonlar taştı. Çevreden akan suların hepsi bu bölgede toplanıyor." dedi.

Köpek Kanalizasyon Sokak Köpekleri 

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