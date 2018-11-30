Sağanak nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı - MERSİN İzle
- Sokakta oluşan su birikintisinde mahsur kalan araçlar - Atatürk Evi girişinde oluşan su birikintisi Mersin 'de sağanak - Silifke ilçesindeki yağış nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldıMERSİN (AA) - Mersin 'in Silifke ilçesindeki sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.İlçe merkezinde iki saat etkili olan yağış nedeniyle yollarda bu birikintileri oluştu, trafik akışında aksamalar meydana geldi.Saray Mahallesi'ndeki Atatürk Evi önünde yolda biriken suda bazı araçlar mahsur kaldı, vatandaşlar da evlerinden çıkamadı.Belediye ekipleri, suyun tahliye edilmesine yönelik çalışma başlattı.