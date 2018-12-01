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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sağanak Meriç ve Tunca'nın debisini yükseltti - EDİRNE Haberi

Sağanak Meriç ve Tunca'nın debisini yükseltti - EDİRNE Haberi

- Tunca ve Meriç nehirlerinden görüntülerEDİRNE (AA) - Edirne 'deki Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri, bölgede etkili olan yağışlara bağlı olarak yükseldi.Kaynağını Bulgaristan'dan alan Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerini, hem havzasındaki hem de Edirne 'deki sağanak artırdı.Meriç Nehri'ndeki su seviyesinin artmasıyla kurak dönemlerde ortaya çıkan kum adacıkları da gözden kayboldu.DSİ verilerine göre, kasım ayı başında 80 metreküp/saniye seviyelerinde olan Meriç'in debisi yağışların etkisiyle 3 kattan fazla arttı. Kirişhane istasyonundaki son ölçümlerde, Meriç Nehri'nin debisinin saniyede 284 metreküp olduğu görüldü.
Yağışlara bağlı olarak debisinde artış yaşanan Tunca Nehri'nin de Değirmenyeni istasyonundaki son ölçümü 15 metreküp/saniye olarak kaydedildi.Artışın, taşkına neden olabilecek seviyede bulunmadığı bildirildi.

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