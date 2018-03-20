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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Sağanak - KIRKLARELİ Video

Sağanak - KIRKLARELİ Video

- Sağanaktan genel ve detay görüntülerKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.Bazı vatandaşlar şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da otobüs duraklarına sığındı.Trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde aksama yaşanmaması için sürücüleri uyardı.Sağanak nedeniyle Babaeski ilçesinin Oruçlu köyünde ise derenin taşması nedeniyle iki evi su bastı. Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte yağışın cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Hava Sıcaklığı 

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