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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - ZONGULDAK

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - ZONGULDAK

- Su basan caddelerden görüntüler - Esnafın suları tahliye etmeye çalışmaları - Sular içinde ilerlemeye çalışan araçlar Zonguldak 'ta sağanak - İl merkezinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastıZONGULDAK (AA) - Zonguldak il merkezinde şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollarda biriken taş ve çamur nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.Kentte etkili olan sağanak sonrası Gazipaşa Caddesi'nde mazgalların tıkanması sonucu oluşan su birikintileri, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı, çok sayıda iş yerini ise su bastı.Bazı iş yeri sahipleri suları tahliye etmeye çalışırken bazıları da dükkanlarının önüne kum dolu çuvallar koyarak önlem aldı.Milli Egemenlik Caddesi tır parkı mevkisinde mazgalların tıkanması nedeniyle oluşan su birikintilerinde çok sayıda araç mahsur kaldı. Bölgedeki ara sokaklarda da bazı vatandaşlar mazgalları kendi imkanlarıyla açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.Kozlu ilçesinde de etkili sağanak nedeniyle sahil yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı.

Sahil Yolu Mahsur Kaldı Şiddetli Yağış 

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