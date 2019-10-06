Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - SAMSUN

- Su birikintileri - Araçların su ile dolan yoldan geçmesi - Yolda yürüyen varandaşlar - Bir vatandaşın tahliye borusunu açma çalışması Samsun 'da sağanakSAMSUN (AA) - Samsun 'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki sağanakta menfezler taşarak bazı yolların suyla kaplanmasına neden oldu.Yollarda biriken sular trafikte araçların güçlükle ilerlemesine neden olurken yayalar zor anlar yaşadı.Bazı vatandaşlar tıkanan menfezleri kendi imkanlarıyla açarak, suların tahliye olmasını sağladı.
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