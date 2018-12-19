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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - MERSİN

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - MERSİN

- Şehir merkezinden detay görüntüler - Trafikte ilerleyen araçlardan detaylar - Pompa ile su tahliyesi yapılmasıMERSİN (AA) - Mersin 'de iki gündür etkili olan sağanak günlük yaşamda olumsuzluklara neden oldu.Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün gün boyu süren yağmur hayatı olumsuz etkiledi.Birçok vatandaş meteorolojinin uyarılarını dikkate alıp şemsiyeleriyle yola çıkarken, bazıları da ıslanmaktan kurtulamadı.Yollardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti.Öte yandan, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Suphi Öner Öğretmenevi önündeki sahil yolunda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler kontrollü ilerledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri pompa yardımıyla yoldaki suyu boşaltmaya çalıştı.Trafik yoğunluğunun yaşandığı kentte yarın da yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor

Sahil Yolu Meteoroloji Trol 

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