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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - GAZİANTEP

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - GAZİANTEP

- Gaziantep 'te sağanak - Sağanağın etkili olduğu kent merkezinden detaylar Gaziantep 'te sağanak - Kent merkezinde ve ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştuGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Kent merkezinde ve ilçelerinde etkili olan yağış sonrası çok sayıda cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale edilmesi için kentin önemli kavşaklarında sürücüleri uyardı. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de kırsal mahallelerde su taşkınlarına karşı menfezlerde çalışma yaptı.Yağışların kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.Şanlıurfa'da kar ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyorŞanlıurfa’nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak yağışın yanı sıra kar ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor.Bölgede Siverek - Diyarbakır yolunda kar ve buzlanma etkili olurken, yoğun sis nedeniyle de sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.Bazı sürücülerin kazaya karışmamak için araçlarını yol kenarına park ettikleri görülürken, seyir halindeki sürücüler ise sis farlarını yakarak ilerledi.Kar ve buzlanma nedeniyle maddi hasarlı kazaların meydana geldiği öğrenildi.Kar yağışının Diyarbakır'dan itibaren etkili olduğunu belirten sürücü Mehmet Salih Altunpak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.Öte yandan Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için yolda kar temizleme çalışması yaptı.

Kar Temizleme Sağanak Yağış 

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