Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - ESKİŞEHİR

- Genel görüntüler Eskişehir 'de şiddetli yağış - Kentte etkili dolu yağışı ve sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri araç sürücüleri ve yayalara zor anlar yaşattı - Bazı otomobillerin üzerine ağaçlar devrildiESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de şiddetli dolu yağışı ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Kentte öğleden sonra aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, vidanjör yardımıyla tıkanan rögarları açtı.Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Eskişehir - Ankara kara yolundaki alt geçitleri su bastı. Hoşnudiye ve Akarbaşı mahallelerinde yol kenarında bulunan ağaçlar park halindeki bazı otomobillerin üzerine devrildi.Polis ekipleri, trafik düzeninin sağlanması için çalışma yaptı.
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