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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi - EDİRNE

Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi - EDİRNE

- Kentte etkili olan yağıştan görüntülerEDİRNE (AA) - Edirne 'de sağanak etkili oluyor.Kentte, gün içerisinde devam eden sağanak akşam saatlerinde şiddetini arttırdı.Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Vatandaşlar şemsiye ve poşetlerle yağıştan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin tenteleri altında yağışın dinmesini bekledi.Yağış nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, yağışlı havanın perşembe gününe kadar ara ara devam edeceğinin öngörüldüğünü bildirdi.Nehirlerdeki son durumTunca Nehri'nin debisindeki artış devam ediyor. DSİ verilerine göre nehrin debisi 236 metreküp/saniyeye çıktı.Nehrin Sarayiçi adasını çeviren iki koldan yayılması ise sürüyor. Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği, Tavuk Ormanı, Tarihi Kırkpınar Er Meydanı'nın da bulunduğu Sarayiçi'nin tamamı sular altında, bölgedeki tarım arazilerinin bir kısmına da nehir suyu girmiş durumda.Köprü girişlerinin su ile dolması ve geçişlerde tehlike arz etmesi nedeniyle köprüler trafiğe kapalı tutuluyor.Meriç Nehri'nde de debi yükselmesi kaydediliyor.

Hava Sıcaklığı Tarım Bild Akalan Yağışlı Hava 

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