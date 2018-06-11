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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - DENİZLİ

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - DENİZLİ

- Trafikteki su birikintilerinde seyir halindeki araçlardan görüntüler Denizli 'de sağanakDENİZLİ (AA) - Denizli 'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Kentte akşam saatlerinde aniden başlayan ve şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların bazıları otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerine sığındı. Bazı kişiler ise şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.Yağmur nedeniyle su dolan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı, trafikte aksamalar meydana geldi.Belediye ekipleri su baskınlarına karşı cadde ve sokaklardaki rögar kapaklarını temizleme çalışması başlattı.

Akalan 

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