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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Sağanak, göletteki balıklara 'can suyu' oldu - KIRKLARELİ

Sağanak, göletteki balıklara 'can suyu' oldu - KIRKLARELİ

Sağanak, göletteki balıklara "can suyu" oldu - KIRKLARELİ - Göletten genel ve detay görüntüler - Muhtar Şevket Filiz'in röportaj görüntüleri - Yağıştan genel ve detay görüntülerSağanak, göletteki balıklara "can suyu" oldu - Kırklareli 'nde etkili sağanak, suyunun çekilmesi sonrası binlerce balığın telef olduğu, kalanların da aynı tehlikeyle karşı karşıya bulunduğu göletteki su seviyesini yükseltti - Köy muhtarı Şevket Filiz: - "Bugün de balıkların imdadına yağmur yetişti. Balıkların yüzmeye başladıklarını gördük"KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde etkili sağanak, suyunun çekilmesi sonrası binlerce balığın telef olduğu, kalanların da aynı tehlikeyle karşı karşıya kaldığı göletteki su seviyesini yükseltti.Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyündeki göletten tarlaların sulanması nedeniyle 7 gün önce su çekilmeye başlamıştı.Suyun dip seviyelere inmesi nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri 3 gün önce başlattıkları çalışmalarına, sağanak nedeniyle ara verdi.Ekipler, 3 gün boyunca tankerlerle gölete 250 ton su bıraktı.Sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak, gölette telef olmak üzere olan balıklara "can suyu" oldu.Göletteki su seviyesinin arttığı, oksijen almakta zorlanan balıkların yüzmeye başladığı görüldü.
Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekipleri de gölette incelemelerde bulundu. - "Su seviyesi artıyor"Köy muhtarı Şevket Filiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruma noktasına gelen ve birçok balığın telef olduğu göletin su seviyesinde sağanak ile atış yaşandığını söyledi.

Yağış nedeniyle çok mutlu olduklarını ifade eden Filiz, şöyle konuştu:"Tek umudumuz yağmurdu o da Allah'a şükür oldu. Sağanak ile gölette ölmek üzere olan çok sayıda balık kurtuldu. İl Özel İdaresi ekipleri geçtiğimiz günlerde balıklara can suyu verdi. Bugün de balıkların imdadına yağmur yetişti. Şu anda balıkların yüzmeye başladıklarını gördük. Çok sayıda balık kurtuldu. Su seviyesi balıkların yaşaması için şu anda yeterli. Göletteki su seviyesi balıkların yaşayabileceği düzeye geldi."

Yüzme Muhabir Oksijen Irak 

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