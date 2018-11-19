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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sağanak etkili oluyor - İSTANBUL

Sağanak etkili oluyor - İSTANBUL



: - Sağanak yağıştan detaylar İstanbul 'da sağanak etkili oluyor - Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırırken, yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyorİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, etkisini artırdı.Kentin birçok ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle hayat olumsuz etkilenirken, yağış nedeniyle birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor.Silivri'de D - 100 kara yolunda ve TEM otoyolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sahilde ise balıkçı tekneleri yağıştan olumsuz etkilendi.Beykoz'da da etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik Yoğunluğu 

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