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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sağanak etkili oldu - ZONGULDAK

Sağanak etkili oldu - ZONGULDAK

- Ereğli'de sağanak etkili oldu - Genel görüntüler Zonguldak 'ta sağanak - Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.Şiddetli yağış dolayısıyla araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Müftü Mahallesi pazar yeri mevkisinde ise su birikintileri nedeniyle apartman sakinleri sıkıntı yaşadı.Apartmanlara giriş çıkış yapamayan vatandaşlar, belediye ekiplerinden yardım istedi.Olay yerine gelen belediye ekiplerince tıkanan mazgallar temizlendi, biriken sular tahliye edildi.

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