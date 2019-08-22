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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sağanak etkili oldu - TOKAT

Sağanak etkili oldu - TOKAT



- Sağanaktan detaylar - Trafikteki sağanak sonrası detaylar - Vatandaşların araçlarını çekmesi - Tarihi Behzat Çarşısı'ndaki Demokrasi Müzesi'nde su baskınlarından detay - Ofisleri su basması - Vatandaşların suyu tahliye etme çalışmaları Tokat 'ta sağanak etkili olduTOKAT (AA) - Tokat 'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda iş yerini ve evi su bastı.Kent merkezi ile Güryıldız beldesi ve Büyükyıldız köyünde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.Yağış nedeniyle kent merkezinde çok sayıda iş yeri ve ev ile Tarihi Behzat Çarşısı'ndaki Demokrasi Müzesi'nde su baskınları oluştu.Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.Güryıldız beldesi ve Büyükyıldız köyünde de bazı evleri su bastı.

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