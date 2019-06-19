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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sağanak etkili oldu - SAKARYA

Sağanak etkili oldu - SAKARYA

- Genel görüntüler Sakarya 'da sağanak etkili oldu - Kentte etkisini arttıran sağanak sonucu kentin bazı bölgelerinde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çektiSAKARYA (AA) - Sakarya 'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağış sonucu bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.Aniden bastıran yağış nedeniyle otobüs duraklarında mahsur kalanlar, yağışın etkisini yitirmesini bekledi.Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerinin kent merkezi ve ilçeleri etkisi altına alan yoğun yağışın neden olacağı olumsuzluklara karşı hazır halde tutulduğu belirtildi.Geyve ve Taraklı ilçelerinde ekiplerin çok sayıda mahalledeki vatandaşlara yardımcı olduğu, çiftlikteki hayvanların kurtarılmasına da destek sağladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"9 mahallede ve Geyve Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 51 farklı noktada vidanjör çekimi yapıldı. 3 noktada kepçeyle, 17 noktada kanal aracıyla müdahalede bulunuldu. Bir motopomp ile su tahliyesi yapıldı. Tüm müdahalelerde 24 personel yer alırken, 16 araç kullanıldı. Taraklı'da ise bir çiftlikte yer alan büyükbaş hayvanların önemli bir kısmı SASKİ personelinin yardımıyla telef olmaktan kurtarıldı."Açıklamada, ekiplerin yaşanabilecek olumsuz durumlara karşın 7 gün 24 saat hazır beklediği, vatandaşların ALO 185 Çağrı Merkezi'nden SASKİ'ye ulaşabileceği ifade edildi.

Büyükbaş Hayvanlar Çekim Kanal A Büyükbaş Hayvan Hayvan 

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