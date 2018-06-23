Sağanak etkili oldu - SAKARYA

- Vatandaşların sağanak nedeniyle zor anlar yaşaması - Trafiğin zaman zaman aksaması - Caddelerde su birikintisi oluşması - Vatandaşların çanta ve poşetlerle yağmurdan korunması SAKARYA (AA) - Sakarya 'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Kentte ikindi vakti başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Çark Caddesi'nde sağanak nedeniyle yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı, trafik akışı zaman zaman aksadı.Vatandaşlar çanta ve poşet yardımıyla yağmurdan korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar da ıslanmamak için bina ve ağaç altına sığındı.