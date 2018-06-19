Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Sağanak etkili oldu - KONYA

Sağanak etkili oldu - KONYA

- Konya 'nın Selçuklu ilçesinden yağanak yağışın etkili olduğu caddelerden görüntüler - Yollardaki su birikintilerinden detaylar - Yolda kalan araçlar - Suların içinde seyir halindeki araçlar - Belediye ekiplerinden detaylar Konya 'da sağanak etkili oldu - Selçuklu ilçesinde etkili olan yağışın ardından bazı yollar ulaşıma bir süre kapatıldıKONYA (AA) - Konya 'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Kentte etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.Merkez Selçuklu ilçesinde etkili olan yağış sebebiyle trafik durma noktasına geldi, sürücüler uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı araçlar yolda kaldı.Yağış nedeniyle ilçeye bağlı Sancak Mahallesi'nde bazı yollar bir süre ulaşıma kapatıldı.Biriken su, büyükşehir belediyesine bağlı KOSKi ekiplerince vidanjör yardımıyla çekildi. Yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Büyükşehir Belediyesi Yağan 

İlgili Foto Galeriler
Roman Kızları Güzellik Yarışmasında!Roman Kızları Güzellik Yarışmasında!
Melih Gökçek'ten Giresun PidesiMelih Gökçek'ten Giresun Pidesi
15 Temmuz Şehitler Anıtı15 Temmuz Şehitler Anıtı
Ramazan Sokağı AçılıyorRamazan Sokağı Açılıyor
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Evsizlere belediye kucak açtıEvsizlere belediye kucak açtı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı