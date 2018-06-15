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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Sağanak etkili oldu - KIRKLARELİ İzle

Sağanak etkili oldu - KIRKLARELİ İzle

- Etkili olan sağnak Kırklareli 'nde sağanak - Kentte etkili olan sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığınırken, bazıları da şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Ramazan Bayramı dolasıyla kent mezarlığında kabir ziyaretleri yapan vatandaşlar da ağaçların altına sığınarak yağıştan korundu. Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü şehirde yağışın hafta başına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Hava Sıcaklığı Akalan 

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