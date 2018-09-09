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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Sağanak etkili oldu - GİRESUN

Sağanak etkili oldu - GİRESUN

- Karadeniz Sahil Yolu - Araçların su birikintisinde ilerlemesi - Arıza yapan bazı araçların çekici yardımıyla çekilmesi - Su basan evler ve işyerlerinden detaylar - Vatandaşların ev ve işyerlerinden su boşaltma çalışmaları Giresun 'da sağanak etkili oldu - Akşam saatlerinde etkili olan sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastıGİRESUN (AA) - Giresun 'da sağanak sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu ve Trabzon yönünde trafik aksadı.Yağmurun şiddetini artırması üzerine polis ekipleri, tedbir amacıyla küçük araçları şehir içine yönlendirdi.Bu sırada Karadeniz Sahil Yolu'nda arıza yapan bazı araçlar, çekici yardımıyla çekildi.Öte yandan, sağanak nedeniyle kentteki bazı iş yeri ve evlerin zemin katlarını su bastı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet ve Trafik Bölge Müdürlüklerinin zemin katları da sağanaktan olumsuz etkilendi. Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda su basan ev ve iş yerlerinde tahliye işlemi başlattı.

Polis Barla Polis Ekipleri Şehir İçi 

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