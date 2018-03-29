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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sağanak etkili oldu - ANTALYA

Sağanak etkili oldu - ANTALYA

- Yere düşen yağmur damlaları - Yoldaki su birikintisinden geçen araçlardan detaylar - Su birikintisinden geçmeye çalışan üniversite öğrencileri - Bir öğrencinin yolun karşısına koşarak geçmeye çalışması - Sağanak altında bir yandan yürüyüp bir yandan da poğaça yiyip çay içen öğrenci - Yağmurda ıslanmış köpeğin detayı - Kentte sabah saatlerinde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi - Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi: - "Yağışların, bugün akşama kadar Antalya şehir merkezi, Isparta ve Burdur genelinde kuvvetli, Antalya 'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklenmektedir" - "Denizlerde, Bodrum - Anamur arasında batı ve güneybatıdan fırtına bekleniyor"ANTALYA (AA) - Antalya 'da sağanak etkili oluyor.Kent merkezinde dün geceden bu yana etkili olan yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda su birikintileri oluştu.Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Antalya merkezinde metrekareye 149, Döşemealtı ilçesinde 88, Aksu ilçesinde 75 kilogram yağış düştüğü bildirildi.
Batı Akdeniz'de bugün yağışın hakim olacağı belirtilen açıklamada, bölgede hava sıcaklığının 6 ile 8 derece azalacağına dikkati çekildi.Yetkililer, "Yağışların, bugün akşama kadar Antalya şehir merkezi, Isparta ve Burdur genelinde kuvvetli, Antalya 'nın doğu ilçelerinde (Aksu, Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklenmektedir. Denizlerde, Bodrum - Anamur arasında batı ve güneybatıdan fırtına bekleniyor." uyarısında bulundu.

Hava Sıcaklığı Bild Sparta Öğrenciler 

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