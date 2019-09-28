Sağanak etkili oldu - AĞRI Haberi

- Sağanak yağış - Trafikte güçlükle ilerleyen araçlar - Caddede yürüyen insanlar - Otobüs durağında bekleyen insanlar Ağrı 'da sağanak etkili olduAĞRI (AA) - Ağrı 'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.Kentte etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.Sağanak nedeniyle bazı yollarda küçük su birikintileri oluştu.
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