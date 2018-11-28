Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sağanak - EDİRNE Haberi

Sağanak - EDİRNE Haberi



Görüntü Dökümü: - Sağanak neticesinde oluşan su baskınından detaylar - Arama çalışmalarından görüntüler Edirne 'deki sağanak - Bir kişi iş makinasıyla kurtarıldı, kayıp olduğu belirlenen bir kişinin de bulunması için arama başlatıldıEDİRNE (AA) - Edirne 'de aşırı yağış sonucu oluşan sel suları nedeniyle evinde mahsur kalan kişi kurtarıldı, kayıp olduğu belirlenen bir kişinin de bulunması için arama çalışması başlatıldı.Dün geceden bu yana devam eden aşırı yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Köşen Çiftliği köyünde yaşayan Mesut Özçelik (52), yağış sularının oluşturduğu sel baskını nedeniyle evinde mahsur kaldı.Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından Özçelik, paletli iş makinesi yardımıyla bulunduğu kurtarıldı.Oğulpaşa köyünde ise kayıp olduğu belirlenen 80 yaşındaki adamın evinin çevresinde AFAD ekipleri botlarla arama çalışması başlattı. Edirne Valisi Ekrem Canalp de olay yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Mahsur Kaldı Su Baskını Sel Baskını İş Makinası Aşırı Yağış 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı