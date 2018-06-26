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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Sağanak başladı - KIRKLARELİ

Sağanak başladı - KIRKLARELİ

- Sağanaktan genel ve detay görüntüler Kırklareli 'nde sağanak - Kentte aniden başlayan sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi - Kuvvetli yağış ve dolu uyarısı üzerine bazı araç sahipleri, araçlarının üstünü halı ve battaniye ile kapatırken, bazıları alışveriş merkezlerinin altına bıraktıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Kentte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmini sonrası beklenen sağanak etkili oluyor.Yağış nedeniyle kısa sürede sokaklarda, caddelerde su birikintileri oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığınırken, bazıları da şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.Sağanak trafikte de sıkışmalara neden oluyor.Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve dolu uyarısı üzerine bazı araç sahipleri, araçlarının üstünü halı ve battaniye ile kapatırken, bazıları alışveriş merkezlerinin altına bıraktı.Marmara Bölgesi'nde bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı ve yerel dolu yağışı görülebileceği tahmin ediliyor.

Alışveriş Sağanak Yağış Akalan Dolu Yağışı Irak 

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