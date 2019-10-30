'Sağ ele geçirdiklerini 'ölü ele geçirildi' diye ilan edebilirler'
üvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine ilişkin, ' İstihbarat örgütleri bu kadar önemli bilgilere haiz kişileri canlı ele geçirmek için özel bir çaba sarf ederler. Ama canlı ele geçirmenin de başka türlü maliyetleri vardır. Bazen bu maliyetleri ortadan kaldırmak adına sağ ele geçirdiklerinde 'ölü ele geçirildi' diye ilan edebilirler. ' dedi.
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