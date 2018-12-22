Sağ ayağı kırılan muhabbet kuşuna pim takıldı

-KUŞUN AMELİYAT EDİLMESİ

-ÖNDER ALKAN RÖP



( ZONGULDAK -ÖZEL) ZONGULDAK



- Zonguldak’ta sağ ayağı kırılan muhabbet kuşu geçirdiği başarılı ameliyatta ayağına pim takılarak tedavi edildi. Zonguldak’ta muhabbet kuşunun sağ ayağında şişlik olduğunu fark eden bir kişi veteriner kliniğine başvurdu. Çekilen röntgen sonrası kuşun sağ ayağında kırık tespit edildi. Yapılan tetkikler sonucu ameliyata alınan muhabbet kuşu 2 saat süren başarılı ameliyatla tedavi edildi. Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Veteriner Hekimler Odası Başkanı ve Zonguldak Özel Veteriner Tıp Merkezi Veteriner Hekimi Önder Alkan, "Şişlik şikayetiyle dün bir muhabbet kuşu geldi. Bunun ne olduğunu anlamak için röntgen çektik. Röntgen sonucunda alt bacakta kırık tespit ettik. Kırık sıkıntılı bir dönmeli bir kırıktı ve operasyon yapmak gerekiyordu. Operasyonla bacağına pim taktık. Bunu yaparken gaz anestezi uyguladık. Çünkü gaz anestezisi kuşlarda daha güvenli bir anestezi. Sağ salim ameliyattan çıktı. İlk 24 saati atlattık, yemesi içmesi düzgün. Tabiki bir süreç var 20-30 gün gibi bir zamanda ayağına basabilecek ve eski sağlığına kavuşacak diye düşünüyoruz" dedi.

"Hayvanlara şiddet uygulayanların psikolojileri bozuk" Ülkede son zamanlarda hayvanlara uygulanan şiddetle ilgili de konuşan Alkan, "İyi şeyler de oluyor, hep kötü şeyler olmuyor. İnsanların psikolojisi yani bu aslında insan patolojisi yani insan hastalığıdır. Bunları hayvanlarla alakalandırıyorlar yani sıkıntılı bir insan, psikolojisi bozuk bir insan hayvanlara eziyet yapıyor. İnsanlar, dışarıda gezen hayvanları insan sağlığına zararlı olarak görüyorlar fakat öyle bir şey yok. Tedavileri yapıldığı müddetçe, kontrol altında tutulduğu müddetçe bir sıkıntı olmaz. Son zamanlarda maalesef ülkemizde böyle olaylar oluyor. Bu olaylar insanların bakış açılarını aslında olumlu yönde etkiliyor. Son zamanlarda hayvanlara karşı hassasiyet ve biraz daha iyi şeyler oluyor. Sadece kötü şeyler olmuyor insanlar mamalar alıp dışarılara bırakıyorlar. Çok duyarlı insanlar var. Bu ekstrem şeyler medyada yer buluyor ve hassasiyetin gelişmesi için de bulması lazım. Bakın bir muhabbet kuşunun ayağının kırılması ve onun ayına pim takılıp tekrar hayata döndürülmesi de var" şeklinde konuştu.



