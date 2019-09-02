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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Safranbolu'da yöresel ürünler fuarı açıldı - KARABÜK

Safranbolu'da yöresel ürünler fuarı açıldı - KARABÜK

Fuardan görüntülerTürkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Sekreteri Ayhan Bahçeli röp.Fuardan görüntülerSafranbolu'da yöresel ürünler fuarı açıldıKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu tarafından yöresel ürünler fuarı açıldı.Misak - ı Milli Demokrasi Meydanı'nda kurulan ve 81 ilin yöresel ürünlerinin yer aldığı fuar, 15 gün ilçe haklına hizmet verecek.Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Sekreteri Ayhan Bahçeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına zaman zaman farklı aktiviteler yaptıklarını söyledi.

Bunlardan bir tanesinin de yöresel ürünlerin yer aldığı fuar alanları kurmak olduğundan bahseden Bahçeli, "Toplumla engelliler arasında görünmeyen bir duvar var. Bu duvarın kaldırılması içinde mutlaka bir araya gelinilmesi, bu tür etkiliklerle oluyor. Safranbolu'da kurulan fuar alanında Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait ürünler bulunmakta. Akşam saatlerinde de bir arada olma, sohbetler, engellilerin sorunlarını konuşma etkinlikleri oluyor. Çok ilgi var. Bize bu imkanları sağlayan Belediye Başkanı Elif Köse'ye çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki bütün engellilere hitap eden böyle bir kuruma bu imkanı sağladı. Safranbolu halkına teşekkür ederiz. Kısa süre de olsa Safranbolu esnafını belki biraz etkiliyor gibi olacağız ama onlara da iyi niyetleri ve tahammüllerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Burada yapılan işlerin tamamı ülke genelindeki engellilerin farkındalık çalışmaları ve temel sorunlarının giderilmesi için bir kaynak oluşturuyor. " dedi.

Dera Tahammül Farkındalık 

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