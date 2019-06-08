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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Safranbolu’da yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın çıktı Haberi

Safranbolu’da yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın çıktı Haberi

yangını söndürme çalışmaları

Bild Yıldırım Düşmesi Kent Ormanı Trol 

-soğutma çalışmaları

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan kent ormanında yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesinde yer alan kent ormanına 4 kilometre uzaklıktaki ormanda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören bir çoban Kent Ormanı İşletmecisi Kerem Demir'e küçük çaplı bir yangın çıktığını bildirdi. Yangın yerini tespit eden işletmeci Orman İşletmesi Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler kısa sürede yangını söndürdü. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapıldığı sırada ormanda bulunan çam ağaçlarında yıldırım düşmesi sonucu yarılmalar meydana geldiği görülüyor. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı düşünülen yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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