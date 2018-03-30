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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Safranbolu'da trafik kazası: 6 yaralı - KARABÜK

Safranbolu'da trafik kazası: 6 yaralı - KARABÜK

- Safranbolu'da trafik kazası - 6 yaralı - Kaza yerinden detay - Yaralılardan detaylar - Otomobilin düzeltilmesi Karabük 'te trafik kazası: 6 yaralıKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Burak Davul yönetimindeki 34 DS 6611 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı Emek Kavşağı'nda Bahattin Ercan yönetimindeki 78 AD 106 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından Ercan yönetimindeki otomobil devrildi.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan Özkan Dönmez, Selahattin Hastürk, Melahat ve Esra Ercan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri 

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