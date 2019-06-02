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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Safranbolu’da sürücülere uyarılarda bulunarak, lokum ikram ettiler Haberi

Safranbolu’da sürücülere uyarılarda bulunarak, lokum ikram ettiler Haberi

Uygulamadan drone ile görüntü

Trafik Kuralları İsaf Yabancı Turist Bayram Tatili 

-Detaylar
-Kaymakamın sürücülere lokum ikram edip trafik kuralları hakkında bilgi vermesi
-Kaymakam Ürkmez ile röp

( KARABÜK ) KARABÜK

- Safranbolu’da 9 günlük bayram tatili için yollara çıkan sürücülere trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak lokum ikram edildi. Safranbolu’ya girişte yer alan karayolu üzerinde trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamaları takip eden Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer’de sürücülere uyarılarda bulunarak Safranbolu lokumu ikram etti. Safranbolu ilçe Emniyet Müdürü Yılmaz Tamturk ile sürücülere broşür vererek lokum ikramında bulunan Kaymakam Ürkmezer, öncelikli hedeflerinin vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde ailelerine ve tatillerine kavuşmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Tüm tatillerde olduğu gibi bu bayramda da Safranbolu’nun yerli ve yabancı turistlerin tercihi olduğunu kaydeden Ürkmezer, “ Bizde hem Jandarma hem de Emniyet tarafından misafirlerimiz için gerekli güvenlikleri sağlayarak Safranbolu’da huzurlu bir tatillerini geçirmeleri için çalışıyoruz. Bugünde bu kapsamda burada Safranbolu’yu Karabük’e bağlayan bu yol üzerinde uygulama yapıyoruz. Bayram öncesi, bayram süresince ve sonrasında bu uygulamalarımız devam edecek. Amacımız burada vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde tatillerine ve ailelerine kavuşmalarını sağlamak. Bunu dönüş yolunda sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için hem vatandaşlarımıza trafik noktasında gerekli uyarıları da bulunuyoruz. Emniyet kemerlerini takmalarını ve yorgun bir şekilde yola çıkmamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Yaya öncelikli kurallara riayet etmeleri konusunda uyarıcı bilgiler ve broşürler veriyoruz. Bunun yanında misafirlerimize Safranbolu lokumu da ikram ederek, onları Safranbolu’nun lezzetiyle de tanıştırıyoruz. Amacımız trafik kazalarını en aza indirmek. Türkiye’de ortalama bir şehir büyüklüğünde insanlar trafik kazalarında hayatlarını kaybediyorlar” dedi.
(YE-
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