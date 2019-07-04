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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Safranbolu'da şiddetli sağanak etkili oldu - KARABÜK

Safranbolu'da şiddetli sağanak etkili oldu - KARABÜK

- Cep telefonu görüntüleriKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Kentte akşam saatlerinde başlayan ve kısa süren şiddetli sağanak, özellikle ilçe merkezinde etkili oldu.Aniden bastıran sağanak dolayısıyla caddelerde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yolda yürümekte, sürücüler de su birikintileri sebebiyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.Su birikintilerinin ortasında kalan bazı araçlar zarar gördü.

Akalan 

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