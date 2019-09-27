Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Safranbolu'da 'En İyi Korunan Ev'e plaket verildi

Safranbolu'da 'En İyi Korunan Ev'e plaket verildi

Evden detay

Başkent 

-Katılımcılardan detay
-Konuşmalardan detay
-Plaketin çakılması
-Evin içinden detay

( KARABÜK ) Safranbolu'da "En İyi Korunan Ev"e plaket verildi KARABÜK

- UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında Elmacılar Evi'ne "En İyi Korunan Ev" plaketi çakıldı.Mehmet Elmacı'nın sahibi olduğu evin önünde düzenlenen programda konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'nun bugüne kadar özenle korunduğunu söyledi.

Safranbolu'nun korunmasında halkın da büyük bir katkısı olduğunu ifade eden Köse, "Korumanın başkenti Safranbolu'da 20'incisini kutladığımız Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında geleneksel olarak hem 'En İyi Restore Edilen Ev' hem de 'En İyi Korunan Ev'e plaket çakıyoruz. Dün 'En İyi Restore Edilen Ev'e plaket çakmıştık, bugün ondan daha önemli, daha kıymetlisi 'En İyi Korunan Ev' olması. Korunmuş olması elbette içinde yaşayanların bir marifetidir. İçinde sürekli yaşanıyor olması elbette bu evlerin korunması adına çok önemli. Terk edilen evlerin durumu bir süre sonra doğa koşulları, içinde tamirat ve tadilatını yapan kimse olmadığından doğa koşullarına yenik düşüyor" dedi.
Mehmet Elmacı da "En İyi Korunan Ev" plaketinin kendilerine layık görülmesinden dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Köse ve ev sahibi Mehmet Elmacı, "En İyi Korunan Ev" plaketini birlikte çaktı.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı