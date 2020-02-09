Safranbolu’da çıkan yangında bir ev alevlere teslim oldu Haberi

-İtfaiyenin müdahalesi



( KARABÜK )-Ev çıkan yangında küle döndü KARABÜK



- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı evin üst katı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Çıraklar köyünde Ahmet Gümüş’e ait 2 katlı evde çıktı. Çatıda başlayan yangını fark eden Ahmet Gümüş, ailesini dışarıya çıkardıktan sonra çeşme hortumuyla su sıkarak alevleri söndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Alevler evin 2. katını da sardı. İhbar üzerine gelen Safranbolu belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda yangın 1.kata sıçramadan söndürüldü. Evin 2.katı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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