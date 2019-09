- 'Safranbolu çavuş üzümü'ne coğrafi işaret

-Vali Fuat Gürel'in hasat yapması

- Safranbolu'nun yerel ürünlerinden olan "Safranbolu çavuş üzümü" için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu. İlçeye bağlı Konarı köyünde çiftçi Hasan Yakupoğlu tarafından 12 dönümde yapılan çavuş üzümü bahçesinde bağ bozumu yapıldı. Bağ bozumuna; Karabük Valisi Fuat Gürel, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, Karabük Defterdarı Osman Koçaş ve çiftçilerin katıldı.

Vali Gürel ve diğer protokol üyeleri tarafından bağlardan üzüm toplandı. Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu çavuşu, çavuş memesi ve çiftlik üzümlerinin bölgeye has üzümler olduğunu söyledi.



Çok değerli üzüm çeşitleri olduğunu ifade eden Gürel, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün 'Ata Tohumu Ata Toprağında' projesi kapsamında yöresel ürünlerin gelişmesi, yaygınlaşması için çaba içerisindeyiz. İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Bakanlığımız bir takım katkılar sunarak çiftçilermizin yerel ürünlerin kaybolmaması için projeler gerçekleştirmekteyiz. Bin 700 dekar bağımız mevcut. Önümüzdeki yıllarda bunu daha da çoğaltıp, verimli hale getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çiftçilerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Çok başarılı çiftçilerimiz var. Önümüzdeki yıllarda hem bağ alanlarını genişletip hem de ürünlerde verimi geliştirmek için gayret göstereceğiz" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık da çavuş üzümünün Karabük'e özgü ürün çeşidi olduğunu, diğer çavuşlardan farklı olduğunu kaydetti.

Safranbolu çavuş üzümünün; dolgun ve iri yapıda bir salkım özelliği, aynı zamanda iri açık sarı renkli, bir dane rengine haiz olduğunu anlatan Ayvalık, şunları kaydetti: "Çekirdek oranı bir iki çekirdeklidir ve ince kabukludur. Diğer Bozcaada çavuşu ve diğer çavuşlardan ayıran en büyük özelliği budur. İlimizde bu çavuş çeşidinden üç tane yetişmekte çoban çavuşu, pembe çavuş ve normal çavuş yetiştirilmektedir. Biz bunu teşvik etmek amacıyla her sene destekler veriyoruz. Yarı bedelli olarak çiftçileremize veriyoruz, bunları aşı kalemlerini kendimiz alıyoruz. Almış olduğumu aşı kalemlerini üretim istasyonlarımıza gönderiyoruz ve burada aşılanmasını sağlıyoruz. Çavuş üzümü bizim için çok önemli. Bunun için coğrafi işaret başvurusunda bulunduk. Diğer çavuş üzümleriyle ilgili nihai karara enstitü varamadı. Biz bazı verileri toplayıp coğrafi işaret almak için yol kat edeceğiz."